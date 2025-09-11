82.76% -1.2
сегодня 04:00
общество

В Новосибирске опубликованы страшные кадры теракта 11 сентября 2001

Фото: Suzanne Plunkett/AP/East News

11 сентября 2001 года в США произошла крупнейшая в истории по числу жертв террористическая атака.

Боевики международной террористической организации «Аль-Каида» (Организация запрещена на территории Российской Федерации) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета были направлены на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, что привело к их полному разрушению. Третий лайнер повредил здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый, предположительно направлявшийся к Белому дому или Капитолию, рухнул в поле в Пенсильвании.

В результате атак погибли 2977 человек, не считая 19 террористов. Трагедия 11 сентября стала поворотным моментом в современной истории, повлияв на мировую политику и безопасность.

0
Кристина Уколова
Журналист

