172 объекта благоустраивается в Новосибирске благодаря совместной работе областных и городских властей

Сегодня представители министерства ЖКХ и энергетики региона и мэрии Новосибирска провели выездное совещание о ходе работ по благоустройству в Сквере имени Юрия Федоровича Бугакова в Октябрьском районе Новосибирска.



«Сегодня в Новосибирске идет активное развитие общественных пространств и придомовых территорий, работы идут во всех районах города благодаря объединению усилий и средств областного и местного бюджетов. Самые масштабные новые объекты на сегодня – это парк «Чемской берег» в Кировском районе, «Сквер имени Ю.Ф. Бугакова» в Октябрьском районе и сквер на улице Демакова в Советском районе. Работы идут активно, половину сделали. Основные этапы на этих объектах будут завершены в текущем году», – сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дмитрий Яковлев.



Участники совещания осмотрели работы на объекте. Специфика проекта заключается в том, что здесь также обустраивается прилагающая территория: ведется ремонт лестниц от Законодательного Собрания к скверу, прилегающей теплотрассы, дороги и завершается вынос под землю сетей связи в рамках проекта «Чистое небо».



В целом, в 2025 году на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Новосибирской области предусмотрена субсидия в размере 2 млрд 236,1 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 млрд рублей, областного бюджета Новосибирской области – 1 226,4 млн рублей. В рамках федерального проекта запланированы мероприятия по благоустройству 113 общественных пространств и 21 дворовой территории.



Городу Новосибирску в 2025 году выделено 836,6 млн рублей из областного бюджета для благоустройства 172 объектов. Среди них четыре общественных пространства в городе Новосибирске: «Сквер имени Юрия Федоровича Бугакова» в Октябрьском районе, парк «Чемской берег» в Кировском районе, сквер по ул. Демакова в Советском районе и территория у памятника М.И. Глинке в Железнодорожном районе. Также в Новосибирске ведется благоустройства 117 объектов в рамках наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области и 52 объекта по установке детских игровых площадок в рамках проекта «Территория детства».



По состоянию на 11 сентября в Новосибирске уже выполнены работы на 81 из 117 объектов благоустройства по наказам избирателей и 46 объектам из 52 по «Территории детства». Работы на общественных пространствах выполнены на 45-50%.