Бойцам СВО упростили оформление льгот в Новосибирске

Бойцы из региона смогут легко оформить льготы.

В Новосибирской области участники специальной военной операции и их семьи теперь могут оформлять льготы в проактивном режиме благодаря пилотному проекту Министерства цифрового развития и Министерства обороны России.

Проект включает три льготы: компенсацию ЖКУ, возмещение платы за детский сад для семей мобилизованных и бесплатные обеды для детей военных в школах. С августа участники СВО начали получать уведомления о праве на эти меры поддержки.

Оформление льгот онлайн занимает всего несколько минут.

