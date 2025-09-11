82.76% -1.2
сегодня 08:59
общество

Бойцам СВО упростили оформление льгот в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Бойцы из региона смогут легко оформить льготы.

В Новосибирской области участники специальной военной операции и их семьи теперь могут оформлять льготы в проактивном режиме благодаря пилотному проекту Министерства цифрового развития и Министерства обороны России.

Проект включает три льготы: компенсацию ЖКУ, возмещение платы за детский сад для семей мобилизованных и бесплатные обеды для детей военных в школах. С августа участники СВО начали получать уведомления о праве на эти меры поддержки.

Оформление льгот онлайн занимает всего несколько минут.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске военные пенсионеры получат повышенные выплаты с 1 октября.

0
Валерия Митрохина
Журналист

