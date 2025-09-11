82.76% -1.2
экономика

Число выдач кредитных карт в Новосибирской области за год упало на 35%

Количество выданных кредитных карт в Новосибирской области в августе 2025 года сократилось на 35% в годовом сравнении.

По данным Объединенного кредитного бюро, было оформлено 32,8 тысяч договоров против 51 тысячи в августе 2024 года.

Общая сумма предоставленных кредитных лимитов снизилась до 4,3 млрд рублей с 6,1 млрд рублей годом ранее. При этом средний лимит на одну карту продемонстрировал рост на 11%, достигнув 133 тысяч рублей.

Аналогичная тенденция снижения объемов выдачи кредитных карт наблюдалась и в других сибирских регионах. Наибольшее сокращение зафиксировано в Томской области – 63%. В Алтайском крае и Омской области показатель уменьшился на 37%, в Красноярском крае и Кемеровской области – на 35%.

Эксперты отмечают, что снижение выдачи кредитных карт продолжается с мая прошлого года. Эта тенденция связана с ужесточением риск-политики банков, которые концентрируются на заемщиках с высокой кредитоспособностью, при одновременном сокращении спроса со стороны клиентов с недостаточным уровнем доходов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцы стали чаще досрочно погашать кредиты.

