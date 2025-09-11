День спорта и футбола от футбольной школы «Динамо» уже в эту субботу!

Хотите незабываемый день спорта, смеха и подарков для ребенка? Приходите в эту субботу — 13 сентября в «Спортбокс» (ул. Планетная, 53а)! Начало в 13:00.
Успейте записаться прямо сейчас: +7923-733-03-05. Участие абсолютно бесплатно!
Вашего ребенка ждет настоящий фестиваль спорта:
- Подарки для участников от наших партнеров!
- Зажигательные квесты, веселые старты и конкурсы с аниматорами!
- Эксклюзивные мастер-классы от тренеров легендарного футбольного клуба «Динамо в Новосибирске»!
- Зрелищные показательные выступления!
- Яркие фото на память!
- И много футбола!
Партнеры мероприятия:
Автошкола МИГБИ, Парк активного отдыха Ствол, Den`s pizza, Семечки Жаро, Семейный развлекательный центр "Весёлый остров", Напитки медный Великан от Новосибирской Компании.
0+
Реклама. ООО "ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА ДИНАМО-НОВОСИБИРСК" ИНН 5410144252 Erid:2W5zFHcvKXv