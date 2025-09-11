Дом с уникальной архитектурой 30-х годов прошлого века ремонтируют в Новосибирске

Фасад, витражные окна от пола до потолка и балконы необычной формы восстанавливают в четырехэтажном жилом доме № 24, построенном в 1931 году на ул. Большевистской. Деньги на ремонт уникального здания были выделены из городского бюджета. Отреставрированный дом придаст новый облик всей улице – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«В этом году по региональной программе мы ремонтируем 559 многоквартирных домов, 336 из них уже готовы, на 193 ведутся работы. Дом на улице Большевистской, 24 в региональную программу не вошел. Но в прошлом году мы капитально отремонтировали соседний дом и поняли, что нужно обновлять облик и рядом стоящего здания. Тем более что необходимость его ремонта назрела давно, – отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. – Было принято решение выделить муниципальное финансирование для ремонта фасада, балконов и витражей – более 11 миллионов рублей. Предусмотрена этапность, и за два года – за этот и следующий – фасад приведем в порядок. Главе района поручил благоустроить территорию рядом, подрезать деревья, высадить новые, чтобы дом, а вместе с ним и вся улица заиграли новыми красками».

Четырехэтажный двухподъездный кирпичный дом с деревянными перекрытиями 1931 года постройки был исключен из региональной программы капитального ремонта в 2014 году – специалисты признали высокую степень износа конструктивных элементов здания (более 70 %). Дальнейшие обследования показали, что дом можно и нужно ремонтировать. Начать с фасада попросили жители – по их словам, дом теплый, построен на века, коммуникации, как и крыша, после прошлых ремонтов в неплохом состоянии, а вот внешний вид здания портил облик всей улицы.

«Дом стоит на центральной улице, и, если посмотреть со стороны Большевистской, видны оконные витражи, которые идут практически в пол – это уникальная особенность здания, – отметил заместитель начальника департаментаэнергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – начальник управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии Андрей Куранов. – Обратите внимание также на балконы: таких в Новосибирске мало, обычно у нас они прямоугольные. Здесь же – интересной формы, закругленные. Эти особенности при ремонте мы должны сохранить».

По поручению мэра Максима Кудрявцева также планируется провести обследование фундамента – жители говорят, что появились проблемы: рядом оживленная трасса, дом испытывает большие нагрузки. Поэтому в следующем году департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города проведет экспертизу, которая покажет состояние фундамента, после чего будет приниматься решение о начале работ по его усилению.