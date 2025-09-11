Минтранс провел проверку ремонта на дорогах области

Ход ремонтных работ и их завершение контролирует министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.



Так, в Искитимском районе завершился ремонт дороги в п. Агролес в рамках государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области», утвержденной Правительством региона. Проверку выполненного ремонта провел заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.



«Дорога «39 км а/д «Р-256» – Агролес» обеспечивает движение автомобильного и общественного транспорта, соединяет поселок Агролес с городом Бердском и федеральной трассой Р-256 «Чуйский тракт». Ранее здесь была только разбитая дорога. Мы провели комплексный ремонт с устройством недостающих элементов автодороги. Было заменено дорожное покрытие, обустроены тротуары, новые остановки. На протяжении всей дороги появилось освещение, что сделает дорогу безопасной и в ночное время», – рассказал Антон Мирошниченко.



Ремонтные работы, реализованные в рамках государственной программы по повышению безопасности дорожного движения, охватили участок протяженностью 1,2 километра. В ходе работы специалисты произвели замену асфальтобетонного покрытия общей площадью 7,7 тысяч квадратных метров. На участке были обустроены тротуары протяженностью почти в 2 км, установлено современное освещение, оборудованы два пешеходных перехода и три остановки общественного транспорта. Также подрядчик смонтировал 83 дорожных знака и нанесли дорожную разметку.



Все работы были завершены в установленный срок – 5 сентября 2025 года. Основной целью было создание безопасных условий для движения пешеходов и улучшение видимости на дороге в темное время суток. По итогам инспекции заместитель министра высоко оценил качество выполненных работ и их соответствие проектным требованиям.