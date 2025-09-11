Необъяснимая магнитная буря произошла на Земле

В ночь с 9 на 10 сентября 2025 года на Земле была зафиксирована магнитная буря, о которой не сообщалось в свежих прогнозах.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, причиной магнитных бурь обычно служат удары со стороны Солнца, например, облака плазмы или потоки солнечного ветра от корональных дыр. Однако в данном случае аномальные изменения магнитного поля не были связаны с внешними воздействиями, так как графики солнечного ветра не показали никаких активных процессов, приближавшихся к Земле.

Учёные признались, что не могут объяснить произошедшее. Первоначально предположили, что причиной могла быть часть протуберанца, выброшенного Солнцем несколько дней назад, но это объяснение не подтвердилось.

Эксперты считают, что единственным возможным объяснением может быть формирование суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без внешних причин. Это событие связано с нарушением равновесия в хвосте магнитосферы, протяженность которой превышает 100 тыс. км.

