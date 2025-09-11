Последний день перед выборами в Новосибирской области: все, что нужно знать о голосовании

Уже завтра, 12 сентября, в Новосибирской области стартуют Единые дни голосования, в ходе которых жители региона изберут новый состав Совета депутатов города Новосибирска, Законодательного собрания области, а также районных и местных депутатов. В том, что сейчас происходит на избирательных участках, разобрался Сиб.фм.

По прогнозам председателя регионального парламента Андрея Шимкива, напомним, региональный депутатский корпус может обновиться примерно на 25-30%. Руководители всех уровней настоятельно призывают новосибирцев реализовать свое избирательное право.

«Минувшие годы были очень непростыми для всех нас: пандемия, специальная военная операция, санкции – но сегодня уверенно можно сказать: несмотря на все вызовы Новосибирская область динамично развивается. Мы полностью выполнили ключевые задачи и готовы к следующему циклу работы. Прошу вас прийти на избирательные участки и проголосовать за тех, кто сможет обеспечить достойное развитие Новосибирской области», – обратился к согражданам губернатор Андрей Травников.

Выборы завтра – а что сегодня?

На данный момент, согласно заявлению новосибирского избиркома, территориальные избирательные комиссии уже передали на участки избирательные бюллетени – это было сделано к 10 сентября (для выборов в Заксобрание) или к 11 сентября (для местных выборов). Документы в процессе транспортировки охранялись сотрудниками полиции – охрана будет осуществляться до подведения итогов голосования.

Также полностью завершен монтаж систем видеонаблюдения за избирательными участками. Общественная палата Новосибирской области организовала Центр общественного наблюдения, в котором волонтеры смогут осуществлять мониторинг хода голосования. Всего видеонаблюдение установлено на 873 избирательных участках, на которых смогут проголосовать более 80% от общего числа избирателей в Новосибирской области. Кроме того, все без исключения помещения для голосования и ТИК будут оснащены средствами видеофиксации.

Представители Общественной палаты и избирательных объединений (партий) тоже смогут присутствовать на избирательных участках – как и представители СМИ. Таким образом, подчеркивают представители избиркома, созданы все условия для того, чтобы выборы были прозрачными и легитимными.

Всего на данный момент в Новосибирской области зарегистрировано 2 185 368 избирателей, которые могут принять участие в 346 избирательных кампаниях областного, городского, районного и местного уровня в рамках Единого дня голосования.

Как можно проголосовать?

Способ первый – на избирательном участке.

Каждый избиратель может прийти на избирательный участок по месту своей регистрации в наиболее удобный для него день: пятницу, субботу или воскресенье. Все эти дни участковые избирательные комиссии будут работать с 8:00 до 20:00 часов.

Данный способ доступен абсолютно всем. Накануне, напомним, в Новосибирской областной специальной библиотеке прошел вебинар, на котором была представлена возможность для слабовидящих людей отдать свой голос на избирательном участке. При этом помощь ему не понадобится – то есть тайна голосования будет сохранена.

Способ второй – с помощью «Мобильного избирателя».

Такой способ позволит отдать свой голос по месту фактического пребывания – фактически он близок к существовавшим до начала 2020-х годов открепительным удостоверениям, отмененным в начале 2020-х годов. Проголосовать с помощью «Мобильного избирателя» могут только те, кто подал заявление до понедельника, 8 сентября. Но если заявка и была подана, такую возможность дают только выборы в Заксобрание – на муниципальных и местных выборах «МИ» не работает. Стоит также учесть, что на чужом участке проголосовать можно будет только за партийные списки кандидатов – одномандатники (свои и местные) останутся недоступны.

Способ третий – на дому.

Самый простой и в то же время самый сложный способ – поскольку для голосования на дому в наше время нужна действительно уважительная причина. «Не хочется никуда идти» таковой не является.

Уважительной причиной может быть состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком – или что-то другое подобное. При этом, в отличие от способа номер два, возможность подать заявление (в письменной или устной форме) все еще открыта. Если, например, избиратель захочет проголосовать в воскресенье 14 сентября, но утром поймет, что заболел и не может дойти до участка, он может сообщить об этом вплоть до 14:00 по местному времени – и урну принесут к нему домой.

До 9 сентября подать заявление на голосование на дому можно было и через «Госуслуги». Сейчас – только через избирком.

Сиб.фм, напомним, ведет рубрику «ВЫБОРЫ-2025»