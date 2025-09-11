Сенатор Карелин пообещал новосибирцам скорое строительство новых станций метро

Новосибирский сенатор Александр Карелин выразил уверенность в скором начале строительства новых станций новосибирского метрополитена.

Об этом он заявил в интервью Сиб.фм.

По словам сенатора, актуализация генплана развития метро уже ведётся силами ведущих институтов. Он отметил, что это сложная технологическая задача, особенно с учётом местных условий, таких как высокие грунтовые воды.

Карелин подчеркнул, что развитие общественного транспорта, в частности метрополитена, является приоритетом для текущего руководства города и частью его общей транспортной доктрины.

