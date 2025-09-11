82.76% -1.2
сегодня 08:38
общество

Стала известна новая инфраструктура Новосибирска к 2036 году

Фото: Сиб.фм

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплексный план развития инфраструктуры до 2030 года с перспективой до 2036 года.

В рамках плана для Новосибирска предусмотрены важные проекты: к 2027 году в аэропорту Толмачёво будет построена новая взлётная полоса, а к 2028 году откроется современная детская больница на 280 мест. Также в 2026 году начнется создание крупного учебного кампуса международного уровня.

Кроме того, планируется обновление транспортной сети региона: ремонт и строительство новых участков Чуйского тракта, строительство моста через Обь в районе улицы Ипподромской, а также новая развязка на улице Станиславского.

Власти региона получили поручение согласовать планы развития территорий, чтобы проекты реализовывались с учетом общей стратегии развития Сибирского федерального округа, пишет infopro54.

Валерия Митрохина
Журналист

