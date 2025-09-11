82.76% -1.2
сегодня 16:05
проиcшествия

Стали известны подробности смертельной аварии на трассе в НСО

Фото: Сиб.фм
В Новосибирской области на 1412-м километре трассы Р-254 «Иртыш» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Инцидент произошел с участием грузового автомобиля и пешеходов.

По предварительной информации, в районе 13:30 22-летний водитель грузовика марки «Шахман» сбил трех рабочих, которые в этот момент занимались ремонтными работами на мосту через реку Камышенка.

На место происшествия незамедлительно выехали экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в новосибирском ГАИ назвали основной фактор, приводящий к ДТП в регионе.

Денис Дычаковский
Журналист

