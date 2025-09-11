В 2025 году на благоустройство НСО направили 2,2 млрд рублей

В 2025 году на благоустройство Новосибирской области было направлено 2,2 миллиарда рублей.

Финансирование осуществлялось из двух источников: 1,2 миллиарда рублей поступило из регионального бюджета и 1 миллиард — из федерального. Об этом пишет РБК-Новосибирск.

Средства были выделены в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В частности, на приведение в порядок 172 объектов в Новосибирске было направлено 836,6 миллиона рублей.

По информации властей, в региональном центре особое внимание уделяется развитию общественных пространств и придомовых территорий. В числе самых масштабных новых объектов называются парк «Чемской берег» в Кировском районе, сквер имени Ю.Ф. Бугакова в Октябрьском районе и сквер на улице Демакова в Советском районе. На всех этих объектах работы ведутся активно, уже выполнена половина запланированного. Основные этапы благоустройства планируется завершить до конца текущего года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске закончат благоустройство Ленинского района до ноября.