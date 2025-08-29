В Новосибирске закончат благоустройство Ленинского района до ноября

В Ленинском районе Новосибирска активно идут работы по благоустройству новой общественной зоны, расположенной на месте бывшего ДК имени Клары Цеткин.

О ходе работ сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

На улице Котовского уже установлены бордюрные камни, подготовлено основание для пешеходных дорожек и проложены кабели электроснабжения. В настоящее время ведутся подготовительные работы к укладке плиточного покрытия, обустройству лестницы и завозу грунта, необходимого для озеленения территории.

Планируется, что все работы по благоустройству новой общественной зоны будут завершены до ноября текущего года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске завершат ремонт правого моста через реку Иню.