сегодня 10:39
проиcшествия

В Новосибирске автобус столкнулся с троллейбусом на площади Кирова

Фото: Сиб.фм

ДТП автобуса с троллейбусом произошло в Новосибирске.

Сегодня утром, 11 сентября, в Новосибирске произошла авария с участием автобуса №6 и троллейбуса №8 на площади Кирова — пострадавших нет.

После конфликта водителей оба транспорта продолжили движение. Троллейбус получил царапины, у автобуса отрегулировали зеркало. Часть пассажиров пересела на другой троллейбус.

Из-за инцидента движение было временно затруднено, пишет Горсайт.

Напомним, что новосибирцев предупредили о штрафах до 250 тысяч рублей за неправильное складирование мусора.


Валерия Митрохина
Журналист

