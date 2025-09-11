В Новосибирске автобус столкнулся с троллейбусом на площади Кирова

ДТП автобуса с троллейбусом произошло в Новосибирске.
Сегодня утром, 11 сентября, в Новосибирске произошла авария с участием автобуса №6 и троллейбуса №8 на площади Кирова — пострадавших нет.
После конфликта водителей оба транспорта продолжили движение. Троллейбус получил царапины, у автобуса отрегулировали зеркало. Часть пассажиров пересела на другой троллейбус.
Из-за инцидента движение было временно затруднено, пишет Горсайт.
Напомним, что новосибирцев предупредили о штрафах до 250 тысяч рублей за неправильное складирование мусора.