В Новосибирске автобус столкнулся с троллейбусом на площади Кирова

ДТП автобуса с троллейбусом произошло в Новосибирске.

Сегодня утром, 11 сентября, в Новосибирске произошла авария с участием автобуса №6 и троллейбуса №8 на площади Кирова — пострадавших нет.

После конфликта водителей оба транспорта продолжили движение. Троллейбус получил царапины, у автобуса отрегулировали зеркало. Часть пассажиров пересела на другой троллейбус.

Из-за инцидента движение было временно затруднено, пишет Горсайт.

