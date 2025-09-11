В Новосибирске начали капремонт жилого дома 1931 года постройки

В Новосибирске на улице Большевистской начался капитальный ремонт жилого дома, построенного в 1931 году.

Работы, рассчитанные на два сезона, включают восстановление фасада, витражных окон от пола до потолка и балконов.

Инициатива отремонтировать это здание поступила от жителей. Несмотря на крепкие конструкции и исправные коммуникации, его внешний вид давно требовал обновления. Поскольку дом не вошел в региональную программу, на его ремонт были выделены муниципальные средства в размере более 11 миллионов рублей. В прошлом году был успешно обновлен соседний дом.

Помимо работ по фасаду и витражам, запланировано обследование фундамента. В случае необходимости его усиления, соответствующие работы будут включены в план на следующий год. Районной администрации поручено благоустроить прилегающую территорию, включая подрезку старых деревьев и высадку новых.

В этом году в рамках региональной программы в Новосибирске ремонтируется 559 многоквартирных домов. На текущий момент работы завершены в 336 домах, а в 193 — продолжаются.

