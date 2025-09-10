В городе Оби завершен капремонт школы №26 с историей длиной в 55 лет

Капитальный ремонт школы №26 в городе Оби Новосибирской области завершен в рамках государственной программы «Развитие образования».

На обновление образовательного учреждения, построенного в 1969 году, было направлено более 318 миллионов рублей, включая 127,2 миллиона на строительно-монтажные работы и 7,9 миллиона на закупку оборудования.

В ходе ремонта, как отметил депутат Анатолий Юданов, пришлось полностью демонтировать фундамент и провести масштабную гидроизоляцию перед ремонтом стен и крыши. Родители учащихся активно участвовали в контроле за качеством работ, пока дети временно обучались в других школах.

Сейчас внутри здания ремонт полностью завершен, а на пришкольной территории за счет дополнительных 34,9 миллионов рублей из областного бюджета обустраиваются игровые и спортивные зоны.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе отремонтируют остановку "Строительная".