В Кировском районе отремонтируют остановку "Строительная"

На улице Мира в Кировском районе начались работы по демонтажу мозаичной остановки «Строительная».

Этот узнаваемый объект, созданный в советский период, не сносят, а отправляют на реставрацию. Об этом сообщает в своем официальном телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Долгое время остановка нуждалась в ремонте. В ходе работ специалисты восстановят перекрытие и уникальный мозаичный декор. Планируется, что все работы будут завершены в течение месяца. После реставрации объект вернут на прежнее место и передадут на баланс района для дальнейшего обслуживания.

Демонтаж остановки проводится в рамках комплексной реконструкции улицы Мира, которая проходит от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Проект включает обновление проезжей части, трамвайных путей, тротуаров, ливневой канализации и инженерных сетей.

