сегодня
11 сентября, 21:04
пробки
3/10
погода
+13.1°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 18:56
общество

В Новосибирске открылась международная выставка швейцарских технологий для сохранения воды

Фото: НГАУ
В Новосибирском государственном аграрном университете (НГАУ) начала работу международная экспозиция «Против течения: швейцарские технологии Blue Tech для охраны водных ресурсов».

Выставка освещает одну из ключевых экологических задач — обеспечение доступа и рациональное управление водными ресурсами. Этот вопрос находится в фокусе внимания как России, так и Швейцарии. На мероприятии швейцарские эксперты представили передовые методы очистки воды и инновационные решения для водопользования. Российская сторона, в свою очередь, познакомила гостей с современными водосберегающими практиками и методами реабилитации водных экосистем.

В рамках экспозиции гости могут ознакомиться с девятью инновационными разработками из Швейцарии, цель которых — оптимизация водоснабжения и эффективное использование ресурсов в повседневной жизни и в аграрном секторе.

Выставка организована на площадке коворкинг-зоны «Точка кипения» и является частью программы празднования 90-летнего юбилея НГАУ. Посетить ее можно бесплатно до 17 сентября 2025 года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новые технологии помогли остановить незаконную рубку леса в Новосибирской области.

Денис Дычаковский
Журналист

