В Новосибирске снизилась стоимость минимальной продуктовой корзины

Стоимость минимального набора продуктов питания в Новосибирской области в августе 2025 года продемонстрировала значительное снижение.

По информации Новосибирскстата, его цена уменьшилась на 5,6% по сравнению с июлем и составила 7 643 рубля.

Несмотря на месячное снижение, в годовом выражении сохраняется рост: с начала 2025 года стоимость продовольственной корзины увеличилась на 5,4%. В мониторинговый набор включены 33 основных продукта, наиболее популярных среди потребителей региона.

Структура расходов распределяется следующим образом: наибольшую долю занимают хлеб, крупы и макаронные изделия (26,9%). На молочную продукцию приходится 21%, на мясо и мясные изделия — 18,3%, а на овощи и фрукты — 17,2%. Остальные расходы включают жиры, рыбу, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, соль и специи.

Динамика цен на минимальный набор продуктов отражает общую социально-экономическую ситуацию в регионе. На её изменение влияют инфляционные процессы, сезонные колебания, а также меры государственной поддержки аграрного сектора.

Эти данные являются ключевым индикатором для расчета прожиточного минимума и служат важным ориентиром для оценки уровня жизни населения Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске могут подорожать продукты из-за ограничений на пальмовое масло.