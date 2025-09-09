В Новосибирске могут подорожать продукты из-за ограничений на пальмовое масло

В Новосибирске, как и по всей России, может подорожать ряд продуктов питания из-за возможного введения ограничений на использование пальмового масла.

Как сообщают «Ведомости», в Госдуме рассматривают меры по повышению таможенных пошлин, введению акцизов и усилению контроля за использованием этого сырья в пищевой промышленности.

Пальмовое масло широко применяется при производстве специализированных жиров и маргаринов для хлебопекарной, кондитерской, молочной и других отраслей пищевой промышленности. По мнению ведущего научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Дениса Терновского, дополнительные ограничения приведут к росту себестоимости продукции и, как следствие, к увеличению розничных цен для потребителей.

