В Новосибирске назвали самые редкие и необычные профессии: от лекаря попугаев до экскурсовода по паукам

Аналитики платформы Авито Работа специально для Сиб.фм подготовили подборку самых нестандартных вакансий, открытых в Новосибирской области. Среди предложений — работа для тех, кто умеет рисовать, лечить попугаев или танцевать брейк-данс.

Художник на производство мебели

Это предложение для тех, кто умеет рисовать «от руки» или в простой компьютерной программе, чтобы воплощать замысел изделия в виде схемы. Как отмечено в вакансии, она подходит художнику, архитектору, дизайнеру или даже техническому специалисту с пространственным мышлением. С нюансами технологических процессов сотрудника познакомят на месте, а также обучат адаптировать чертежи под стандарты производства. Зарплатное предложения составляет от 80 000 руб/мес.

Помощник режиссера

Для организации съемок в Новосибирске ищут помощника режиссера, который займется большим объемом задач: от поиска подрядчиков до участия в монтаже фильма. От кандидата ждут опыта работы в кинопроизводстве, медиа или организации и проведении мероприятий, базовых знаний видео- и аудиотехники, а также организованности, умения договариваться и решать конфликты, работать в режиме многозадачности. Специалист должен быть готов к выездам и гибкому гибридному графику.

Ветеринар-орнитолог

Вакансия адресована ветеринарному врачу с высшим профильным образованием и опытом, который специализируется в области орнитологии. Он станет Айболитом для попугаев: будет проводить регулярные профилактические осмотры, диагностировать и лечить заболевания, организовывать вакцинацию и карантин для новичков, разрабатывать рационы питания и контролировать микроклимат. В обязанности ветврача-орнитолога также входит обучение персонала.

Тренер по брейкингу

Тренер по уличному танцу брейку, который позднее стал основной для возникновения хип-хопа, должен иметь стаж преподавания и опыт работы с детьми. От кандидата также ожидают ответственности, пунктуальности и отношения к своему делу «с огоньком». Тренер будет заниматься со школьниками 1-9 классов, ставить номера для соревнований, готовить команду к баттлам и участию в турнирах, в том числе выездных. Специалисту предлагают частичную занятость с почасовой оплатой, что составит от 20 000 до 50 000 руб/мес.

Экскурсовод на выставку пауков

На это место можно претендовать соискатель без профильного образования и опыта, главное для него — интерес к миру пауков и скорпионов. Экскурсовод-администратор будет знакомить детей и взрослых c обитателями временной выставки, делиться интересными фактами, помогать справиться с арахнофобией. График работы указан как сменный по договоренности, оплата от 50 000 руб/мес состоит из оклада и процентов.