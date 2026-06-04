Бастрыкин потребовал возбудить дело после массового отравления детей в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на тревожные сигналы из Новосибирска. Он поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления несовершеннолетних в одном из городских развлекательных парков. Информация об этом появилась в информационном центре СК РФ.

Поводом для вмешательства федерального руководства стали публикации в средствах массовой информации. Сообщалось, что в мае сразу несколько детей обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции после посещения заведения. Часть пострадавших потребовала госпитализации. По предварительным данным, причиной недомогания могла стать подача посетителям некачественных блюд.

Региональное управление СК РФ уже организовало процессуальную проверку, однако глава ведомства пошёл дальше. Александр Бастрыкин дал прямое указание исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Новосибирской области Антону Бадулину незамедлительно возбудить уголовное дело. Кроме того, руководитель потребовал предоставить развёрнутый доклад об обстоятельствах, выявленных в ходе первоначальных следственных действий. Отчитаться придётся и по итогам всего расследования. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал доклад о гибели 23-летнего новосибирца от сепсиса — родственники винят врачей.