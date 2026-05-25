сегодня 11:20
общество

Бастрыкин потребовал доклад о гибели 23-летнего новосибирца от сепсиса — родственники винят врачей

Фото: Сиб.фм / СК РФ
Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, потребовал доложить о результатах проверки обстоятельств гибели 23-летнего жителя Новосибирска.

Молодой человек скончался от сепсиса. По версии его родственников, причиной смерти стала несвоевременная диагностика — медики якобы вовремя не распознали заболевание, и инфекция успела распространиться по организму. Семья настаивает на врачебной ошибке.

В региональном управлении СКР проводят проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя новосибирского следственного управления Антону Бадулину представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Искитимской больнице следователи начали проверку по поручению Бастрыкина.

Кристина Уколова
Журналист

