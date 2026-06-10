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курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
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общество

25-летний механизатор сорвался с трактора и попал под сеялку в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм
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25-летний тракторист-машинист погиб во время посевной в Новосибирской области. Трагедия произошла 6 июня, сообщили в Государственной инспекции труда региона. В ночную смену сотрудники засевали поле автоматической сеялкой. Около 02:30 молодой механизатор спускался с трактора, сорвался и угодил прямо под колесо машины, после чего попал под сеялку.

Второй работник, находившийся в кабине, не сразу обнаружил падение напарника и остановил технику с задержкой. Другие сотрудники сельхозпредприятия бросились доставать пострадавшего из-под оборудования, но было уже поздно. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть.

Государственная инспекция труда проводит выездную проверку соблюдения требований трудового законодательства. Все обстоятельства гибели работника установит специальная комиссия, а материалы передадут в следственные органы.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском на рабочем месте умерла завуч школы.

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Кристина Уколова
Журналист

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