Под Новосибирском на рабочем месте умерла завуч школы

В городе Карасук Новосибирской области умерла заместитель директора школы №2 по учебно-воспитательной работе. Женщине было 66 лет.

По данным Государственной инспекции труда региона, трагедия произошла 25 мая около 10:40. Педагог находилась в служебном кабинете за рабочим столом. В какой-то момент ей стало плохо, после чего она потеряла сознание.

Сотрудники школы сразу вызвали скорую помощь. Однако прибывшие врачи смогли только констатировать смерть женщины.

После происшествия инспекция труда начала проверку. Для расследования создали специальную комиссию. Специалистам предстоит установить точные причины и обстоятельства случившегося.

Сейчас сотрудники ведомства опрашивают свидетелей, изучают документы и проверяют условия труда педагога. Отдельное внимание уделят режиму работы и отдыха погибшей.