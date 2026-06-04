В Новосибирской области утвердили закон об ответственном бизнесе с ЭКГ-рейтингом

В Новосибирской области заработал региональный стандарт ответственного ведения бизнеса. Он юридически закреплён Законом №93-ОЗ «О развитии ответственного бизнеса», подписанным 28 мая 2026 года. Документ, разработанный правительством региона и поддержанный депутатами Заксобрания, выстраивает чёткие правила взаимодействия власти и коммерческих структур.

Главным измерителем деловой репутации теперь служит индекс ЭКГ-рейтинга, разработанный на основе национального стандарта ГОСТ Р 71198-2026. Этот механизм оценивает предприятие комплексно: от платёжной дисциплины и финансовой стабильности до экологических инициатив и работы с персоналом. Как пояснила министр экономического развития Светлана Шарпф, доступ к мерам государственной поддержки появится только у компаний, набравших необходимое количество баллов. Оценку проводят профильные ведомства на основе анкет самих предпринимателей. Высокий рейтинг открывает преимущества и при участии в государственных закупках.

На сегодняшний день оценку прошли уже более 160 тысяч субъектов предпринимательства из Сибирского федерального округа. Около 7,5 процента новосибирских компаний демонстрируют результат, превышающий 91 балл. Данная работа ведётся в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бизнесмен пойдёт под суд за махинации с предоплатой за тюльпаны на 5 млн рублей.