Что известно о пропавшем в Сибири Герое России Асылханове: последние новости после двухмесячных поисков

Исчезновение в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова, переставшего выходить на связь в начале апреля 2026 года, продолжает дополняться новыми версиями. Свои предположения о судьбе ветерана спецоперации высказывают бывшие следователи, а к поискам подключились даже экстрасенсы.

Исчезновение связано с СВО?

Адвокат по уголовным делам, полковник следствия в отставке Максим Девятьяров предположил, что исчезновение напрямую связано с подвигами Асылханова в зоне СВО.

«Основываясь на своем 26-летнем опыте работы в следственных органах, к сожалению, вынужден предположить, что, скорее всего, исчезновение Героя России Асылханова связано с его героическими подвигами в зоне СВО», — заявил Девятьяров «Российской газете».

Эксперт отметил, что на это указывает отсутствие видимых причин для добровольного отъезда: у мужчины была постоянная работа, его супруга ожидает ребёнка, а по месту жительства он оставил личные вещи и деньги, без которых сложно обойтись в течение долгого отсутствия. Говоря о процедуре поисков, Девятьяров пояснил, что, имея статус гражданского лица после увольнения с военной службы, Асылханов разыскивается в общем порядке. Это включает в себя проверку баз МВД, медицинских учреждений, моргов, а также опрос родственников и коллег.

О том, что исчезновение героя РФ может быть связано с СВО говорил и участник СВО Василий Козлов. Хотя он предположил, что Асылханов мог самостоятельно принять решение вернуться в зону проведения спецоперации. По мнению Козлова, которое приводит РИА Новости, причиной тому мог стать высокий уровень ответственности и осознание важности своей миссии в достижении целей СВО.

Мистический след и другие предположения

Помимо оперативников и волонтеров, к поискам теперь участвую и экстрасенсы, пишет «РГ». Версии «медиумов» оказались совершенно иными. Согласно одной из них, исчезновение мужчины может быть связано с неожиданным поступком людей из его ближайшего окружения. В качестве возможного местонахождения Асылханова они указывают лесные массивы и территории вблизи водоемов. Также среди экстрасенсорных предположений фигурируют возможные финансовые трудности или их ожидание. Впрочем, ни в базе данных судов, ни в открытом банке исполнительных производств информации о пропавшем нет. Не сообщали о каких-либо проблемах и в семье военнослужащего.

Хронология исчезновения

По последним данным, 3 апреля 2026 года Алексей Асылханов, как обычно, собирался на работу. Он попрощался с женой Валерией, которая ждет от него ребенка, и вышел из дома. Однако на рабочем месте герой так и не появился. Единственная зацепка — запись с камер видеонаблюдения, зафиксировавшая, как Асылханов сел в неизвестный автомобиль. Номер машины разобрать не удалось. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Алексей Асылханов является бывшим участником СВО. В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин лично вручил ему «Золотую Звезду» Героя России. На момент награждения на личном счету рядового числилось 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин противника.