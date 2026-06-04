Новосибирская область вошла в тройку лидеров страны по борьбе с чёрными лесорубами

Новосибирская область добилась впечатляющих результатов в защите лесного фонда и попала в тройку лучших регионов страны по противодействию нелегальным рубкам. Если в первом квартале 2025 года браконьеры успели заготовить 503 кубометра древесины, то за аналогичный период 2026 года этот объём рухнул до ничтожных 17 кубометров. Снижение составило почти 30 раз.

Такого рывка удалось достичь благодаря ставке на современные технологии. Лесные массивы патрулируют отечественные беспилотные летательные аппараты «Геоскан», которые способны обследовать самые труднодоступные делянки и передавать оперативные данные в режиме реального времени. Помимо дронов, в ход идут камеры видеонаблюдения, фотоловушки, видеорегистраторы и материалы космической съёмки.

Федеральный Рослесхоз подтверждает общий тренд на оздоровление отрасли. В целом по России за три месяца 2026 года объём незаконной заготовки древесины сократился на 23 процента. За этот период инспекторы зафиксировали 1,1 тысячи нарушений, возбудили 249 уголовных дел, а сумма наложенных штрафов составила 1,3 миллиона рублей. В ведомстве подчеркнули, что комплекс технологических и правовых мер сделал незаконную вырубку леса в Новосибирской области и других регионах чрезвычайно рискованным занятием, заставляя потенциальных нарушителей отказываться от преступных намерений.

Ранее сообщалось, что незаконные вырубки леса в Новосибирской области сократились почти в 29 раз.