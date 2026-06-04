Крупный банк поможет Экспомобилити с внедрением ИИ в практические бизнес-процессы

Соответствующее соглашение подписано в ходе XXIX Петербургского экономического форума.

Развивать сотрудничество в области операционного лизинга договорились СберБанк и компания «Экспомобилити». Подписи под соглашением в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума поставили председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев и генеральный директор «Экспомобилити» Константин Рогов.

Согласно достигнутым договорённостям, банк поможет лизинговой компании с внедрением технологий на основе генеративного искусственного интеллекта в практические бизнес-процессы.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Внедрение искусственного интеллекта – это важный этап в развитии практически любой современной компании. Решения на базе GigaChat позволяют оптимизировать выполнение многих рутинных задач и повысить эффективность бизнеса. Надеемся, что наши совместные усилия помогут ускорить цифровую трансформацию всего рынка операционного лизинга».

Константин Рогов, генеральный директор ООО «Экспомобилити»:

«Операционный лизинг сегодня развивается как передовая модель корпоративной мобильности, в которой сочетаются сервисность, технологичность и высокая скорость принятия решений. Партнерство со Сбером дает нам возможность ускорить внедрение ИИ в ключевые процессы компании и вывести клиентский сервис на новый уровень. Для нас это инвестиция в будущее рынка, где конкурентоспособность все больше определяется качеством технологий и удобством продукта для клиента».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.