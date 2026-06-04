1172 новосибирца пострадали от укусов клещей за последнюю неделю

За двадцать вторую — двадцать восьмую неделю 2026 года от укусов клещей в Новосибирской области пострадали 1172 человека.

Такие цифры обнародовала пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. С момента пробуждения членистоногих общее число обратившихся в медицинские учреждения достигло 7217. Больше всего пострадавших традиционно в самом Новосибирске — 1178 случаев. На втором месте оказался Искитимский район с 740 обращениями, замыкает тройку Мошковский район, где зафиксировали 574 случая присасывания. В городской администрации тем временем доложили, что все плановые акарицидные обработки зелёных зон полностью завершены.

Ведомство также опубликовало подробную памятку для тех, кто собирается на природу. Жителям советуют выбирать одежду светлых тонов, закрытую обувь и обязательно покрывать голову кепкой или капюшоном. Манжеты, штанины и носки должны плотно прилегать к телу, не оставляя доступа насекомым. Рекомендуется применять аэрозольные репелленты, купленные в магазинах, строго по инструкции. Во время прогулки необходимо каждые 15–20 минут осматривать себя и спутников, уделяя особое внимание волосам, открытым участкам кожи и складкам одежды.

Если клещ всё же присосался, пострадавшему необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт или поликлинику. Там введут противоклещевой иммуноглобулин, который наиболее эффективен в течение первых суток после укуса. Эпидемиологическая обстановка и весь комплекс защитных мероприятий находятся на постоянном контроле санитарных врачей.

Ранее сообщалось, что больше семи тысяч жителей пострадали от клещей в Новосибирской области.