В Новосибирске все желающие смогут бесплатно посетить выставку «Время денег»

6 июня в Музее на набережной откроется выставка «Время денег», совместно подготовленная Музеем Новосибирска и Музеем Банка России в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России.

Экспозиция охватывает почти три столетия денежной истории – от петровских времён до конца XX века. Посетители увидят полушки и денги, знаменитые «сибирки», «керенки», «чирики» и «косари».

Особое место в коллекции занимают монеты Сузунского монетного двора, работавшего с 1766 по 1847 год. Это был третий монетный двор Российской империи, где чеканили сначала сибирскую, а с 1781 года – общегосударственную монету. Музей Банка России предоставил редкие экспонаты: сейф «Гром» конца XIX века, пресс для формирования пачек денег и устройства для упаковки банкнот.

Вход в день открытия выставки, 6 июня – свободный. Выставка начнёт работу в три часа дня.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирский фотограф Вадим Махоров рассказал, как едва не стал жертвой медведя на Чукотке.