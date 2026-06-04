Сбер и SkyGroup Development подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ

Председатель Сибирского Банка Сбера Дмитрий Солнцев и вице-президент наблюдательного совета SkyGroup Development Алексей Шацких заключили соглашение о развитии стратегического партнёрства. Церемония подписания состоялась в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума.

Документом предусмотрено развитие сотрудничества сторон на долгосрочной и взаимовыгодной основе, включая высокотехнологичное банковское обслуживание, информационное и консультационное содействие, повышение эффективности бизнес-процессов.

Речь идёт как о поддержке девелоперских проектов, так и о новых возможностях компаний экосистемы банка и ее партнеров для сотрудников SkyGroup Development, включая решения SberDevices для гостиничного бизнеса, цифровые медицинские сервисы, продукты и услуги в области кибербезопасности и многое другое.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы благодарим SkyGroup Development за стратегическое сотрудничество: соглашение рассчитано на 10-летний срок и становится логичным продолжением нашего партнерства, направленного на развитие строительной отрасли».

Алексей Шацких, вице-президент наблюдательного совета группы компаний SkyGroup Development:

«Для нас партнёрство со Сбером — это возможность усилить развитие проектов SkyGroup Development за счёт современных технологий, сильной экспертизы и новых сервисных решений. Сегодня девелопмент — это не только строительство, а создание полноценной среды для жизни, отдыха и сервиса. Уверены, что совместная работа позволит реализовывать ещё более качественные и масштабные проекты».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — важное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.