Жители Новосибирской области продолжают пополнять ряды участников специальной военной операции, проявляя стойкость и верность долгу.

В правительстве региона рассказали об одном из таких бойцов — Александре из Северного района, известном под позывным «Север». Он ушёл на передовую в сентябре 2022 года, не имея за плечами опыта срочной службы. Несмотря на это, за прошедшее время сибиряк проявил себя как надёжный и отважный воин. Его заслуги отмечены целым рядом наград, среди которых медали «Участник специальной военной операции», «89-й танковый полк», «За боевые отличия» и медаль Жукова.

Для желающих последовать его примеру в регионе действует серьёзная система поддержки. При заключении контракта с Министерством обороны до 30 июня 2026 года единовременная выплата составит до 2,9 миллиона рублей, а ежемесячное денежное содержание — от 224 тысяч рублей. Кроме того, власти объявили о донаборе в новые подразделения войск беспилотных систем. Туда приглашают мужчин в возрасте от 18 до 46 лет, признанных годными по состоянию здоровья. Контракт заключается сроком от одного года. При отборе предпочтение отдаётся кандидатам с техническими способностями, аналитическим складом ума и уверенными навыками работы за компьютером. После прохождения специализированного пункта отбора новобранцев ждёт двухмесячная подготовка в учебных центрах и на полигонах под руководством инструкторов с реальным боевым опытом. Важно, что по истечении срока контракта военнослужащие имеют право на увольнение.

Ранее сообщалось, что СВО может завершиться до конца суток.