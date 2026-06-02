Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может завершиться до конца суток.

По его словам, для этого президент Украины Владимир Зеленский должен отдать приказ украинским войскам покинуть территории, которые Россия считает своими регионами.

Также представитель Кремля отметил, что военная операция будет продолжаться, если украинская сторона не пойдет на серьезные решения и не согласится на полноценные переговоры по урегулированию конфликта.

Кроме того, Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности переговорного процесса, контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются.

