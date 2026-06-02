В Новосибирске запустят молодежное движение «Внуки» при Партии пенсионеров

Новосибирск выбран стартовой точкой для нового молодежного проекта Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Уже 19 июня в городе пройдет первое мероприятие движения «Внуки», которое объединит представителей разных поколений.

Проект официально анонсировал председатель партии Эрик Праздников на круглом столе в Москве. По его словам, число молодых сторонников организации превысило 20 тысяч человек, что и стало основанием для создания отдельного направления.

В региональном отделении партии подчеркнули, что выбор Новосибирска не случаен. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области и руководитель регионального отделения РППСС Александр Аверкин отметил высокий образовательный и научный потенциал города.

По его словам, Новосибирск обладает сильной молодежной средой и развитой системой вузов и научных центров, что делает его подходящей площадкой для старта инициативы.

Организаторы заявляют, что движение «Внуки» будет заниматься проектами по укреплению связей между поколениями, поддержке семейных ценностей и развитию общественных инициатив.

Первое мероприятие запланировано на 19 июня. Также сообщается, что сейчас рассматриваются кандидатуры на пост руководителя нового движения.