«Еле вырвала из пасти». Бойцовский пес бросился на маленькую собаку и прохожих на Затулинке — подробности жестокого нападения

Вечером 1 июня на жилмассиве Затулинский в Новосибирске произошло ЧП: собака, предположительно бойцовской породы, напала на маленькую собаку, а затем — на прохожих, пытавшихся помочь. Животное увезла служба отлова, полиция проводит проверку. Корреспондент Сиб.фм собрал все известные подробности инцидента.

Хроника событий: от прогулки до кровавой расправы

Инцидент произошел около 21:00 возле дома № 15 на улице Виктора Уса. По словам очевидцев, мужчина вышел из подъезда со своей собакой — крупным псом, предположительно бойцовской породы. Животное было без намордника и поводка.

Первой жертвой стала маленькая собачка, которую выгуливала местная жительница. Как сообщает телеграм-канал «Акатуйский», бойцовский пес набросился мгновенно.

«Растерзанного, окровавленного питомца хозяйка еле вырвала из пасти с помощью нескольких человек», — говорится в сообщении.

Женщине удалось отбить свою собаку, но та получила серьезные травмы. Очевидцы рассказали, что питомец был сильно искусан.

«Собака никому плохого не сделала»: странная реакция хозяина

На кадрах с места происшествия видно, как хозяин пса спускается по лестнице и пытается успокоить окружающих. При этом он произносит фразу, которая возмутила местных жителей: «Собака никому плохого ничего не сделала, моя маленькая».

Местные жители попытались успокоить владельца собаки, но тот повел себя агрессивно. После словесной перепалки мужчина бросился на одного из очевидцев, а затем на оппонента напал и пес.

«Пёс вцепился мёртвой хваткой», — описывают ситуацию свидетели.

Чтобы отбить пострадавшего, очевидцы применили два перцовых баллончика. Только после этого собака разжала челюсти.

Вторая атака: пострадал еще один мужчина

Когда на место подошел второй мужчина, пытаясь договориться с хозяином и отправить его домой, пес снова бросился в атаку.

«Второй покусанный», — сообщили в паблике.

Около 23:00 хозяин ретировался с псом с места расправы, но не домой, а на детскую площадку, что вызвало дополнительное возмущение жильцов.

Собаку отловили, полиция проводит проверку

Утром 2 июня по заявке жителей на место прибыла служба отлова. В МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» подтвердили: заявка по указанному адресу поступала, собаку отловили.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в отдел полиции поступило заявление. Сейчас в ведомстве проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Происшествие вызвало бурную реакцию в социальных сетях и чатах жилого комплекса. Местные жители требуют разобраться в ситуации и принять меры к владельцу агрессивной собаки.

Многие отмечают, что подобные инциденты могли закончиться гораздо трагичнее — на площадке в момент нападения находились дети и пожилые люди.

«Мы боимся выходить на улицу. Собака без намордника и поводка — это угроза для всех, особенно для детей», — пишут возмущенные жители в домовом чате.

Что грозит владельцу?

Согласно законодательству РФ, владелец собаки обязан обеспечить безопасность окружающих. Выгул потенциально опасной породы без намордника и поводка является административным правонарушением.

В зависимости от тяжести последствий (вред здоровью пострадавших, моральный ущерб) владельцу грозит:

административный штраф;

компенсация морального и материального ущерба пострадавшим;

в случае тяжкого вреда здоровью — уголовная ответственность.

Полиция устанавливает личность владельца и все обстоятельства происшествия. Также будет дана оценка действиям хозяина, который после нападения не увел собаку домой, а остался на детской площадке.

Редакция Сиб.фм продолжает следить за развитием событий.