Четверых мигрантов с криминальным прошлым депортировали из Новосибирска через Толмачёво

В Новосибирске четверо граждан из стран Средней Азии отправились на родину не по своей воле. Как сообщили в региональном главке МВД, все они оказались персонами нон грата после отбытия уголовного наказания. Мужчинам 31, 32, 39 и 67 лет. Ранее суд признал их виновными в разбое и незаконном пересечении государственной границы России.

Назначенные сроки они уже отсидели, но выйти на свободу в нашей стране им не позволили. Дальнейшее пребывание этих граждан признали нежелательным. Под конвоем полицейских депортируемых доставили в аэропорт Толмачёво, откуда они вылетели домой. В ведомстве уточнили, что в отношении высланных приняты жёсткие меры: въезд на территорию России им запрещён до 2031 года.

В главке также подчеркнули, что сотрудники Управления по вопросам миграции на постоянной основе занимаются высылкой иностранцев, чьё присутствие в стране сочли нежелательным. Работа по очистке региона от криминального миграционного элемента продолжается.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мигранты спрятались от силовиков среди тюков в торговом центре «Восход».