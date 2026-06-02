Праймериз «Единой России» в Новосибирской области и регионах Сибири: кто прошел, кто остался за бортом, и что ждет кандидатов на выборах в Госдуму

«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования по всей стране. В Новосибирской области процедура завершилась без сенсаций — действующие депутаты Госдумы уверенно победили на своих округах, а в списочной части лидируют первый заместитель председателя «нижней палаты» Александр Жуков и Герой России Владимир Сайбель. При этом по Сибири в целом сразу несколько действующих федеральных парламентариев не прошли отбор. Сиб.фм изучил итоги праймериз и рассказывает, кто из новосибирских кандидатов пойдет на выборы, а кто — нет.

Новосибирская область: конкуренция и активность

Организационный комитет подвел итоги предварительного голосования в Новосибирской области. К процедуре был допущен 81 кандидат: 44 — по партийному списку, 37 — по одномандатным избирательным округам. Наибольшую активность, по данным организационного комитета, показали Маслянинский, Сузунский, Северный муниципальные округа, Черепановский, Здвинский, Краснозерский и Куйбышевский районы. Именно там явка и интерес избирателей к процедуре были максимальными.

Списочная часть: Жуков, Сайбель и Михайлик — в тройке лидеров

По федеральному (списочному) избирательному округу семь кандидатов набрали более 10 тысяч голосов.

Первое место — действующий депутат Госдумы, первый вице-спикер Александр Жуков (78 409 голосов). Кстати, ему 1 июня исполнилось 70 лет. Несмотря на то, что Жуков представляет Москву и является одним из старейших депутатов нижней палаты, он уже дважды проходил в Госдуму от Новосибирской области. Его результат — абсолютный максимум в регионе.

Второе место — Герой России, участник СВО Владимир Сайбель (52 000 голосов). Он является выпускником Новосибирского высшего военного командного училища, сейчас занимает должность заместителя начальника департамента социального развития ОАО «РЖД». Как отмечают эксперты, его попадание в верхнюю тройку было ожидаемым: партия последовательно делает ставку на ветеранов специальной военной операции.

Третье место — Александр Михайлик (36 777 голосов). Он также москвич, выпускник НВВКУ, сейчас занимает пост заместителя руководителя Федерального казначейства. Позиционируется как сторонник партии.

Четвертое место — главный врач Новосибирской областной клинической больницы, депутат Законодательного собрания, член президиума новосибирского политсовета Анатолий Юданов (35 514 голосов).

Пятое место — генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов (30 815 голосов). Его выдвижение в Госдуму обсуждалось еще до праймериз.

Шестое место — участник СВО Владимир Кутузов (10 500 голосов).

Седьмое место — заместитель директора школы №144 Новосибирска Сергей Гром (10 028 голосов).

Одномандатные округа: действующие депутаты подтвердили лидерство

Округ №137 (Центральный)

Победителем признан действующий депутат Госдумы Олег Иванинский — за него отдали голоса 35 688 человек. В бюллетене было 9 кандидатов.

«Спасибо каждому за поддержку. Для меня это, прежде всего, большая ответственность. Это поручение продолжать работать на благо нашего 137-го округа и всей Новосибирской области. Предварительное голосование – важный этап, но главная работа – впереди», — прокомментировал Олег Иванинский.

Округ №138 (Правобережье Новосибирска)

Победитель — действующий депутат Госдумы Дмитрий Савельев (32 748 голосов).

«Благодарен каждому, кто принял участие в предварительном голосовании. Этот выбор определил тех, кого жители хотят видеть кандидатами от партии на выборах в Госдуму этой осенью. Полученные голоса – оценка моей работы как депутата», — отметил Дмитрий Савельев.

Округ №139 (Искитимский)

Победитель — секретарь местного отделения от Советского района Дмитрий Селезнев (20 982 голоса). Это принципиальный момент: данную территорию в нижней палате Федерального собрания сейчас представляет лидер новосибирских справедливороссов Александр Аксененко, который собирается переизбираться в Госдуму.

Округ №140 (Левобережье Новосибирска)

Победитель — действующий депутат Госдумы Виктор Игнатов (29 388 голосов).

«Предварительное голосование стало для меня важным этапом и возможностью встретиться со сторонниками, представителями общественных организаций, трудовых коллективов и депутатами разных уровней. Искренне благодарю каждого, кто отдал за меня свой голос. Результат — почти 30 тысяч голосов в нашем округе — это не просто цифра, а большая ответственность и сигнал о том, что мы движемся в правильном направлении. Вы поддержали меня, и теперь мой долг — оправдать это доверие», — прокомментировал Виктор Игнатов.

Губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения партии Андрей Травников отметил, что процедура предварительного голосования прошла без серьезных сбоев, несмотря на то что в этом году — федеральная кампания и в голосовании участвовала вся страна.

«Голосование было достаточно конкурентным — от 9 до 10 кандидатов в бюллетене, претендующих для последующего выдвижения от партии. Это достаточно высокая конкуренция. И то, что поддержку получили известные наши представители в Государственной думе, в первую очередь, и наши героически известные земляки, наверное, это просто подтверждает то доверие, которое сохранилось к правящей партии со стороны наших коллег, однопартийцев, соратников и простых жителей Новосибирской области, принявших участие в предварительном голосовании. Но это только начало кампании — впереди большая работа, большое количество встреч, отчеты действующих депутатов Госдумы перед своими избирателями, сбор предложений в новую народную программу», — подчеркнул секретарь.

Потери среди сибирских депутатов: кто не попал на выборы

Хотя в Новосибирской области все действующие депутаты-единороссы сохранили свои позиции, в других регионах Сибири — иные итоги.

Красноярский край

В «тройку» ЕР по итогам праймериз не попал депутат Госдумы Алексей Веллер. С 12 130 голосами он занял лишь 12-е место по региональному списку. Лидирует в краевом списке федеральный парламентарий Наталья Каптелинина (110 843 голоса). На втором и третьем местах — предприниматель Павел Байкалов и участник СВО Артем Яковлев.

На одномандатных округах наибольший результат получили красноярские депутаты ГД Александр Дроздов и Сергей Еремин. А на округе №61, который в уходящем созыве представляет Алексей Веллер, выиграл экс-вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев. Веллер дважды подряд получал думский мандат — в последний созыв прошел от Красноярского края, а до этого представлял Мурманскую область.

Томская область

Дважды избиравшаяся в ГД зампред думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина на праймериз в единственном в Томской области одномандатном округе вдвое отстала от первого вице-спикера томской городской Думы Ильи Леонтьева — 12 503 голоса против 24 584. На попадание в кандидаты по спискам Соломатина не претендовала.

По региональному списку лидирует первый зампред комитета ГД по молодежной политике Михаил Киселев (27 840 голосов).

Иркутская область

Федеральный парламентарий Мария Василькова на праймериз по региональным спискам стала четвертой (15 314 голосов). Ее обошли участник СВО Сергей Степанов (36 044 голоса), спикер иркутского Заксобрания Александр Ведерников (31 344 голоса) и мэр Черемхово Вадим Семенов (20 437 голосов).

У Васильковой сохраняется теоретический шанс попасть в Думу: если ей на осенних выборах уступят место однопартийцы, стоящие выше в списке. Пять лет назад трое впередистоящих так и поступили — в 2021-м Василькова была четвертой в региональном списке, но получила мандат.

Что дальше?

Процедура предварительного голосования проходила с 25 по 31 мая на сайте PG.ER.RU. Электронная система работала устойчиво, массовых жалоб на сбои не поступало, отметили представители экспертного совета.

Напомним, с 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В голосовании могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через «Госуслуги».

Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

Окончательное решение о будущих кандидатах партии будет закреплено на съездах, которые пройдут после официального объявления думской кампании. Выборы в Госдуму запланированы на сентябрь 2026 года.

