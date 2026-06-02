В Новосибирской области продолжают ремонт трассы Мошково — Белоярка

В Новосибирской области продолжается масштабное обновление автомобильной дороги Мошково — Белоярка. В текущем году дорожники намерены привести в нормативное состояние еще три километра трассы.

Ремонт начался в 2025 году. За это время специалисты обновили около пяти километров дорожного полотна. Сейчас работы ведутся на новом участке протяженностью три километра.

Как сообщили в региональном Минтрансе, подрядчик устраняет проблемные участки, меняет переувлажненный грунт и формирует новое основание с применением морозозащитных материалов. После этого начнется укладка асфальта.

На участке с 4-го по 7-й километр появятся два новых слоя покрытия. Также здесь обновят автобусные павильоны, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Завершение работ запланировано на август 2026 года.

Кроме того, власти готовят документацию для ремонта еще одного шестикилометрового отрезка трассы. В 2027 году на этом направлении рассчитывают обновить дополнительные два километра покрытия.

Дорога Мошково — Белоярка имеет протяженность более 44 километров. Она связывает несколько населенных пунктов с федеральной трассой и Новосибирском, поэтому остается важной транспортной артерией для жителей района.