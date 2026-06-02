Кому в Новосибирской области повысят зарплаты: названы самые перспективные сферы

Рынок труда в Новосибирской области сохраняет стабильность, а часть работодателей уже готовится к повышению зарплат. Об этом свидетельствуют данные аналитиков hh.ru.

С начала 2026 года 29% компаний региона уже проиндексировали фиксированную часть заработной платы сотрудников. При этом большинство работодателей — 63% — пока оставили оклады на прежнем уровне. Еще 21% организаций заявили о планах повысить зарплаты до конца года.

Эксперты связывают эту тенденцию с высокой конкуренцией за квалифицированных специалистов. Компании стремятся удержать сотрудников и привлечь новых работников более выгодными условиями труда.

Наиболее заметный рост зарплат в регионе зафиксирован в энергетике и пищевой промышленности. Эти отрасли сегодня испытывают повышенный спрос на кадры.

По прогнозам аналитиков, до конца года увеличение доходов наиболее вероятно у работников энергетического сектора, предприятий пищевой промышленности, образовательной сферы и электронной промышленности.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила, что повышение именно фиксированной части оклада остается одним из главных инструментов борьбы работодателей за специалистов. Это позволяет компаниям сохранять конкурентоспособность на рынке труда и укреплять кадровый состав.