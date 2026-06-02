82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 июня, 22:39
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
82.76% -1.2
сегодня
02 июня, 22:39
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
сегодня 18:10
общество

Новосибирск получит 15 детсадов и 9 школ: часть объектов строят без затрат бюджета

Фото: Сиб.фм / мэрия Новосибирска
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске по проектам комплексного развития территорий планируют построить 15 детских садов на 2,7 тысячи мест и девять школ, рассчитанных на 5,2 тысячи учеников. Об этом на совещании в мэрии 2 июня сообщил начальник департамента строительства и архитектуры Евгений Улитко.

По его словам, часть социальных объектов уже появилась благодаря участию застройщиков. В городе построены два детских сада на улицах Крылова и Гаранина. Кроме того, открыты две школы на 1100 мест каждая. Они расположены в микрорайоне «Европейский берег» и на улице Большевистской.

Также за счет инвесторов продолжается модернизация лицея №113 на улице Бориса Богаткова. Параллельно идет реконструкция корпуса лицея №22 «Надежда Сибири» на улице Советской.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул, что город получил эти социальные объекты без привлечения бюджетных средств.

По словам главы города, строительство, ремонт и модернизация образовательных учреждений находятся на особом контроле муниципальных властей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.