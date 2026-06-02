Новосибирск получит 15 детсадов и 9 школ: часть объектов строят без затрат бюджета

В Новосибирске по проектам комплексного развития территорий планируют построить 15 детских садов на 2,7 тысячи мест и девять школ, рассчитанных на 5,2 тысячи учеников. Об этом на совещании в мэрии 2 июня сообщил начальник департамента строительства и архитектуры Евгений Улитко.

По его словам, часть социальных объектов уже появилась благодаря участию застройщиков. В городе построены два детских сада на улицах Крылова и Гаранина. Кроме того, открыты две школы на 1100 мест каждая. Они расположены в микрорайоне «Европейский берег» и на улице Большевистской.

Также за счет инвесторов продолжается модернизация лицея №113 на улице Бориса Богаткова. Параллельно идет реконструкция корпуса лицея №22 «Надежда Сибири» на улице Советской.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул, что город получил эти социальные объекты без привлечения бюджетных средств.

По словам главы города, строительство, ремонт и модернизация образовательных учреждений находятся на особом контроле муниципальных властей.