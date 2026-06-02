Новосибирский суд взыскал с квартиранта 305 тысяч за разгромленную квартиру

Дзержинский районный суд Новосибирска поставил точку в неприятной истории с арендой жилья. Местная жительница подала иск на бывшего квартиранта, который превратил её квартиру в разгромленное помещение и скрылся. О деталях дела рассказали в группе судов общей юрисдикции региона 2 июня.

Всё начиналось стандартно. Договор найма заключили 8 июня 2025 года, и в тот же день квартирант получил ключи от полностью исправного жилья. Однако уже к сентябрю хозяйка заподозрила неладное. Придя 9 сентября с проверкой, женщина пришла в ужас. Обои были испорчены, напольное ПВХ-покрытие повреждено, межкомнатная дверь и шкаф-купе сломаны. Кроме того, оказался разбит стеклопакет балконной двери, а телевизор и вовсе бесследно исчез.

Ответчик же не стал дожидаться разбирательств и покинул помещение ещё до прибытия полиции. Акт возврата квартиры стороны так и не составили. Для оценки нанесённого урона владелица обратилась к экспертам. Те насчитали материальный ущерб на сумму более 293 тысяч рублей. Хозяйка просила суд взыскать эти деньги, а также компенсировать моральный вред и расходы на экспертизу.

Фемида встала на сторону пострадавшей, но не в полном объёме. Суд удовлетворил требования частично и постановил взыскать с нерадивого нанимателя 305 758 рублей. В эту сумму вошли материальный ущерб и затраты на оценку. Решение пока не вступило в законную силу.

