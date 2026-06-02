сегодня 21:00
общество

В Новосибирске хотят защитить парк Бугакова от курьеров на велосипедах и самокатах

Фото: Сиб.фм / Magnific
Глава Новосибирска Максим Кудрявцев поручил принять меры по защите парка имени Юрия Бугакова от движения курьеров на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

Вопрос обсудили на оперативном совещании в мэрии 2 июня. По словам мэра, жители регулярно жалуются на то, что доставщики используют газоны как сокращенные маршруты. Это приводит к повреждению травяного покрова и появлению колеи.

Глава города отметил, что необходимо определить наиболее уязвимые участки парка и зафиксировать места несанкционированного проезда. Для решения проблемы рассматривается установка ограждений и высадка кустарников.

Также поручено провести разъяснительную работу с сервисами доставки. Компании должны напомнить сотрудникам о правилах поведения на благоустроенных территориях и необходимости бережного отношения к городским объектам.

Игорь Кириченко
Журналист

