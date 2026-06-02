В новосибирской госэкспертизе сменилось руководство

В Государственной вневедомственной экспертизе Новосибирской области произошли кадровые изменения. Свой пост покинул руководитель учреждения Алишер Касимов.
Информацию подтвердили в пресс-службе регионального Министерства строительства. Там сообщили, что Касимов подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Соответствующий приказ был подписан 2 июня.
Исполняющим обязанности руководителя назначен Александр Нарушевич. Согласно информации на официальном сайте учреждения, ранее он занимал должность заместителя директора.