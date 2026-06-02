82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 июня, 17:55
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
02 июня, 17:55
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 16:40
общество

Жительнице Новосибирской области приснились цифры 5 и 6 и принесли 4,3 миллиона

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Удивительная история удачи произошла в Новосибирской области. Местной жительнице буквально приснился выигрыш. За день до покупки билета женщина увидела во сне цифры 5 и 6. Проснувшись, она решила не отмахиваться от знака судьбы и отправилась за лотерейным билетом. Интуиция не подвела: в очередном тираже «Столото» сибирячка угадала 5 чисел из 6 возможных. Итоговая сумма выигрыша составила 4 377 744 рубля.

Оформлять крупный приз в Москву отправился её муж Максим. По его словам, он работает врачом, а в свободное время увлекается путешествиями по российским городам. Организаторы лотереи рассказали, что мужчина, как и его супруга, поначалу просто отказывался верить в такую удачу. Однако сон оказался вещим.

Теперь перед семьёй стоит приятный вопрос, как распорядиться деньгами. Максим поделился планами: выигрыш пока положат на банковский вклад, а в перспективе средства направят на образование дочери.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском продавец киоска «Столото» тайком вскрыл более 700 лотерейных билетов.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.