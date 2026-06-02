Жительнице Новосибирской области приснились цифры 5 и 6 и принесли 4,3 миллиона

Удивительная история удачи произошла в Новосибирской области. Местной жительнице буквально приснился выигрыш. За день до покупки билета женщина увидела во сне цифры 5 и 6. Проснувшись, она решила не отмахиваться от знака судьбы и отправилась за лотерейным билетом. Интуиция не подвела: в очередном тираже «Столото» сибирячка угадала 5 чисел из 6 возможных. Итоговая сумма выигрыша составила 4 377 744 рубля.

Оформлять крупный приз в Москву отправился её муж Максим. По его словам, он работает врачом, а в свободное время увлекается путешествиями по российским городам. Организаторы лотереи рассказали, что мужчина, как и его супруга, поначалу просто отказывался верить в такую удачу. Однако сон оказался вещим.

Теперь перед семьёй стоит приятный вопрос, как распорядиться деньгами. Максим поделился планами: выигрыш пока положат на банковский вклад, а в перспективе средства направят на образование дочери.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском продавец киоска «Столото» тайком вскрыл более 700 лотерейных билетов.