сегодня 17:40
общество

Движение на площади Будагова в Новосибирске перекроют на 4 месяца из-за стройки моста

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске стартует очередной этап строительства четвёртого моста через Обь, и автомобилистам придётся потерпеть временные неудобства. В мэрии объявили, что с 1 июня по 1 октября 2026 года на площади Будагова будет действовать изменённая схема движения. Ограничения связаны с нанесением огнезащитного покрытия на металлические конструкции будущей переправы на правом берегу.

Перекрывать проезд будут поэтапно. Сначала дорожники закроют путепровод от Красного проспекта в сторону улицы Большевистской. Затем ограничения зеркально перенесут на противоположное направление. Чтобы машины могли маневрировать, рабочим придётся демонтировать часть барьерного ограждения, разделяющего встречные полосы.

В мэрии заверили, что все временные неудобства носят обратимый характер. Как только строители завершат обработку конструкций, ограждения и прочие элементы путепровода на площади Будагова вернут на свои места.

Кристина Уколова
Журналист

