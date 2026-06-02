Школу № 47 на улице Мира в Новосибирске капитально отремонтируют за 143 миллиона

В Новосибирске дали старт капитальному ремонту школы № 47, расположенной на улице Мира в Кировском районе. На обновление здания и его оснащение выделили 143 миллиона рублей.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям», который входит в национальный проект «Молодёжь и дети». Средства поступают сразу из трёх источников: федерального, областного и городского бюджетов. Подрядчик уже определён, контракт с ним подписан. Сдать полностью готовый объект планируется до 1 сентября 2027 года.

Мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании подчеркнул, что программа капремонта в городе продолжается. По его словам, помимо школы № 47, в 2026 году запланированы текущие ремонты во многих учреждениях, включая фасады и кровли. В прошлом году в Новосибирске привели в порядок 21 здание школ, что дало возможность создать более 2 тысяч дополнительных мест для учеников.

Всего в 2026 году на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города направят более 569 миллионов рублей. Львиная доля — 461 миллион — поступит из городской казны. В планах значатся ремонт фасадов в 9 учреждениях и обновление кровли в 109. Также деньги пойдут на замену окон, модернизацию пищеблоков и санитарных узлов, а также на благоустройство прилегающих территорий детских садов и школ.

