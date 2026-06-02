Более полумиллиарда рублей направят на подготовку школ и детсадов Новосибирска к учебному году

В Новосибирске началась подготовка образовательных учреждений к новому учебному году.

На ремонт и обновление школ и детских садов в 2026 году выделено свыше 569 миллионов рублей. Из этой суммы более 461 миллиона рублей поступит из городского бюджета.

Как сообщили в мэрии, средства направят на масштабное обновление инфраструктуры. В 109 учреждениях отремонтируют крыши, а в девяти зданиях приведут в порядок фасады. Также запланирована замена окон, ремонт семи столовых и 23 туалетов.

Кроме того, в школах и детских садах обновят асфальтовое покрытие и благоустроят прилегающие территории. Все учреждения подготовят к предстоящему отопительному сезону.

Отдельное внимание уделят реализации национального проекта «Молодежь и дети». В рамках программы в Кировском районе начнется капитальный ремонт школы №47 на улице Мира. На работы и закупку нового оборудования направят 143 миллиона рублей из бюджетов разных уровней.

Ремонт школы рассчитан на два года. Завершить его планируют к сентябрю 2027 года.