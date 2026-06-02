Стал известен точный график выплат пенсий и пособий на июнь для новосибирцев

В Новосибирске опубликовали график перечисления пенсий и социальных пособий на июнь. Детские выплаты будут перечисляться по стандартному расписанию, а сроки части пенсионных выплат скорректированы из-за выходных.

3 июня банки получат средства для перечисления семьям с детьми. В этот день поступят единое пособие на детей до 17 лет, аналогичные выплаты для беременных женщин, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также выплаты на детей военнослужащих.

5 июня запланировано перечисление выплат из средств материнского капитала. 8 июня поступит пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

Пенсии за 11 июня будут перечислены по установленному графику. При этом второй поток выплат перенесен: вместо 21 июня деньги поступят 19 числа из-за выходного дня.

Выплаты начисляются за текущий месяц и поступают поэтапно в зависимости от категории получателей.